Çatımız tutuştu yanıyoruz

Almanya'da enerji krizi giderek etkisini daha fazla alanda hissettiriyor, işletmecilerin isyanı yayılıyor. Durumun ciddiyetini Almanya Orta Ölçekli İşletmeler ve Ekonomi Birliği Başkanı Gitta Connemann ortaya koydu. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili de olan Connemann, "Çatıda yangın var. Bir enerji tsunamisi şirketlere doğru ilerliyor" diye konuştu.Şirketlerden gelen uyarıların artık çaresizce yardım çağrılarına dönüştüğünü aktaran Connemann, "Enerji krizi tüm sektörleri tehdit ediyor. İflaslar, üretim durdurmaları konusunda her türlü şirketten günlük haberler alıyoruz. Zaman tükeniyor. Yardım için daha fazla beklemek geçim kaynaklarına mal olacak. Şirketler pandemide rezervlerini tüketmişti" dedi.KÖKLÜ aile şirketlerinin bile enerji fiyatlarındaki patlamayı artık kaldıramadığını ifade eden Birlik Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Robert Habeck'e yüklendi. Gitta Connemann, "Çatıda yangın var. Bakan Habeck, orta ölçekli şirketler için işlerin ne kadar kötü olduğunu şimdi anlıyor gibi görünüyor. Bakan itfaiye aracındaki hortumları temizleyen ve bir dizi ev alevler içindeyken itfaiye aracının anahtarını arayan şefi andırıyor" diye konuştu.