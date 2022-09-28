Haberler Avrupa Haberleri Şirketlerin ruh hali bozuldu
Giriş Tarihi: 28.9.2022

Şirketlerin ruh hali bozuldu

Mustafa AKBABA
Şirketlerin ruh hali bozuldu

Almanya’da 9 bin şirket yöneticisi ile yapılan anketten çıkan sonuç: Tüm sektörlerin ruh hali bozuldu. Karamsarlık önümüzdeki süreçte artacak

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), iş ortamının memnuniyetine dönük gerçekleştirdiği araştırma sonucunu açıkladı. Ülkedeki 9 bin şirket yöneticisi ile yapılan araştırmadan karamsar tablo çıktı. Araştırmayı değerlendiren Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Önümüzdeki aylara ilişkin karamsarlık arttı. Teslimatta yeniden sıkıntı var" dedi. Ifo uzmanı Klaus Wohlrabe ise, "Tüm sektörlerin ruh hali bozuldu" diye konuştu.

FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK
IFO araştırmasında, tüm şirketlerin üçte ikisi darboğazlardan şikâyetçi olurken, rakamın, ağustos ayına göre yaklaşık dört puan daha fazla olduğu belirtildi. Önümüzdeki altı ay için büyük endişeden söz eden şirketler, fiyatlarda daha fazla artış ve çift haneli enflasyon beklentisi içerisinde. Ifo, özellikle kimya, mobilya, konaklama ve inşaat sektörünün zor zamanlar geçirdiğine de işaret etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirketlerin ruh hali bozuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA