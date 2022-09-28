Şirketlerin ruh hali bozuldu

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), iş ortamının memnuniyetine dönük gerçekleştirdiği araştırma sonucunu açıkladı. Ülkedeki 9 bin şirket yöneticisi ile yapılan araştırmadan karamsar tablo çıktı. Araştırmayı değerlendiren Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Önümüzdeki aylara ilişkin karamsarlık arttı. Teslimatta yeniden sıkıntı var" dedi. Ifo uzmanı Klaus Wohlrabe ise, "Tüm sektörlerin ruh hali bozuldu" diye konuştu.IFO araştırmasında, tüm şirketlerin üçte ikisi darboğazlardan şikâyetçi olurken, rakamın, ağustos ayına göre yaklaşık dört puan daha fazla olduğu belirtildi. Önümüzdeki altı ay için büyük endişeden söz eden şirketler, fiyatlarda daha fazla artış ve çift haneli enflasyon beklentisi içerisinde. Ifo, özellikle kimya, mobilya, konaklama ve inşaat sektörünün zor zamanlar geçirdiğine de işaret etti.