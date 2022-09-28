Türk ailenin evlat savaşı

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan beş çocuklu Alemdar ailesinin iki çocuğu, gençlik dairesi tarafından alındı. Bulgaristan vatandaşı anne Tayyibe Alemdar (38), "İki yıl önce 10 yaşındaki oğlum Ünal ile 8 yaşındaki oğlum Zafer'i, hiperaktif olmaları nedeniyle elimizden aldılar. Çocukların tedavi edileceklerini söylediler, ancak durum farklı yönde ilerlerdi" diye konuştu.Çocukların ellerinden alındığı zamanlarda her hafta görme imkânları olduğunu söyleyen Kayserili baba Halit Alemdar (48), "Beş ay sonra gençlik dairesi görevlileri ile aramızda tartışma çıktı. Bu tartışmanın ardından bize 7.5 ay çocuklarımızı göstermediler. Tartışmanın nedeni ise Ünal'ın kreşte dövüldüğünü söylemesiydi. Ardından çocukları ayda bir kez görmemize izin verildi" dedi.Alemdar çifti, durumu mahkemeye taşıdıklarını ifade etti ve "İki yıl boyunca kardeşleri birbirleri ile görüştürmediler. Bir yıl içerisine sadece bir duruşmaya çıkabildik. Her duruşma tarihi çeşitli gerekçelerle ertelendi. Son duruşmada çocuklarımızı talep ettik. Bu bir anne ile babanın en doğal hakkı. Bize neden çocuklarımızı vermiyorlar" şeklinde tepki gösterdi.Alemdar çifti çocukları Ünal'ın sürekli, 'Ben ailemle yaşamak istiyorum. Onların yanında kendimi çok daha rahat hissediyorum. Kreşte domuz eti veriyorlar. Bundan rahatsız oluyorum' dediğini söyledi ve "Bu isteğe aldırış eden yok. Çocuklarımız kültür ve anadillerinden mahrum kalıyor. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi.