Derya kadınlar için sahnede

Frankfurt kentinde yaşayan Derya Şahin, yarın kentteki Uluslararası Tiyatro'da (Internationales Theater), Yunanca'dan çevrilmiş Bunte Frauen (Renkli Kadınlar) adlı oyunla sahne alacak. Matematik kitabı yazarı ve sinema oyuncusu da olan Şahin, 30 Eylül, 1 ve 5 Kasım'da çıkacağı sahnede rol arkadaşı Claudia Bernhard ile birlikte kadınların toplum içerisinde yaşadığı sorunları sahneleyecek. Oyun hakkında bilgi veren Şahin, "Oyun, Yunan yazar Vassilis Ziagas'ın kitabından uyarlandı. Rejisörümüz Kosmas Chatziioannidis. İlk kez oyunu Almanya'da Almanca olarak sahneleyeceğiz. Oyunu izlemeye gelenler, kadınların kendi aralarındaki iletişimsizliği, erkeklere olan finansal bağlılıkları ile erkeklerin travmalarının kadınlar üzerindeki etkisini mizah yoluyla görecekler" dedi.