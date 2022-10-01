Hava soğudu panik başladı

AlmanyaFederal Enerji Ağı, hanelerde tüketilen doğalgazın artışına dikkat çekerek tasarruf çağrısında bulundu. Ülkede geçtiğimiz haftanın geçen yıl aynı haftasına göre daha soğuk geçmesi nedeniyle hanelerde tüketilen doğalgazın öngörülenden daha fazla olması dikkat çekti.Federal Enerji Ağı Başkanı Klaus Müller, durumu 'çok ürkütücü' olarak nitelendirdi, "Kışın gaz sıkıntısı kaçınılmaz olacak" dedi. Enerji Ağı, yaşanacak doğalgaz sıkıntısı durumunda tüm tüketicilere doğalgaz sağlayamayacaklarını kaydetti. Enerji Ağı, kimin gaz alıp almamasına karar vereceklerini belirtirken, haneler, kreşler, okullar, hastaneler, huzurevleri, polis, itfaiye, ordu, su tedarikçilerinin öncelikli olacağı açıklamasında da bulundu.