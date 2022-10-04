Alman halkının sabrı tükendi

Yüksek enflasyon ve enerji krizinin getirdiği hayat pahalılığı, Almanya'da halkı sokağa döktü. Köln ve Berlin başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde halk protesto gösterisinde bulundu. Köln'de dernek kurup toplanan yüzlerce kişi, gıda, enerji ve konut fiyatlarının hızla arttığına dikkat çekti. Rudolf Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Yeter artık" dedi.Protestocular, tüm vatandaşlar için bin euroluk enerji yardımı, 9 euroluk toplu taşıma biletinin yeniden hayata geçirilmesi, maaşlarda artış, elektrik ve gaz için de tavan fiyat belirlenmesini talep etti. Taleplerden biri de krizden çıkar sağladığı tespit edilen enerji şirketlerine ek vergi getirilmesi oldu. Göstericiler, eylemlerinin her cuma günü devam edeceğini hatırlattı.Köln'deki gösteriye katılan İnşaat Sendikası (IG BAU) Köln Şubesi Başkanı Mehmet Perişan, "Fiyat artışlarına karşı etkinlik olacağını düşündüğümüz için buradayız. Sendika içerisinde de çalışma başlattık. Akaryakıt fiyatları bir yılda yüzde yüz arttı. Yiyecekler, günlük tükettiğimiz şeyler yüzde 30 ila yüzde 60 arası artış gösterdi. Enflasyon yüzde 8 deniyordu, yüzde 10'u buldu. İnsanlar yoksulluğa sürükleniyor" dedi. KÖLNAlmanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde de artan fiyatlar protesto edildi. Berlin'de aralarında partilerin ve sendikaların bulunduğu inisiyatif, Gesundbrunnen Tren İstasyonu'nda yüzlerce kişiyi topladı. "Savaşı durdurun hemen" yazılı pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, hükümet eleştirilerek, savunma harcamaları için para bulduğu, ancak dünyadaki açlıkla mücadeleye ve iklimin korunmasına para bulunmadığı belirtildi. Benzer gösteriler Frankfurt, Stuttgart ve Hamburg kentlerinde de düzenlendi. Geçtiğimiz hafta da ülkenin farklı kentlerinde benzer gösteriler düzenlenmişti.AvrupaMerkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı sonucunda tüketicilere yönelik krediler yılbaşından bu yana yüzde 35 daha pahalı hale geldi. Karşılaştırma portalı Verivox, sene başında kredi faiz oranları ortalama yüzde 4.98 iken, bugün oranın yüzde 6.72'ye yükseldiğini bildirdi. Verivox patronu Oliver Maier, yıllarca süren düşüşün ardından, kredi faiz oranlarında tarihi oranlarda artış yaşandığını, kredilerin önümüzdeki haftalarda daha pahalı hale gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Öte yandan Leibniz Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ev alan çok sayıda kişinin kredilerini ödeyemeyecek duruma gelebileceğine vurgu yaptı.Enflasyonun40 yıl sonra çift haneyi gördüğü İngiltere'de de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı seslerini yükseltmek için sokağa çıktı. Londra'da King's Cross Tren İstasyonu önünde toplanarak hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, 'Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın', 'Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var' yazılı pankartlar taşıdı ve 'Yeter artık', 'Adil maaş zammı istiyoruz' sloganları attı.