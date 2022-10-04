Bakanlık bile dosya silmiş

OLAY, 8'i Türk 10 kişinin katledildiği ırkçı cinayetlerin Bavyera ayağını araştıran Bavyera Eyalet Meclisi NSU Araştırma Komisyonu'nda ortaya çıktı. Kurulan ikinci komisyonun yaptığı çalışmada bakanlığın arşivlenmesi gereken dosyaları imha ettiği belirlendi. Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından silinen dosyalar arasında muhbirlerin de dosyası olduğu öğrenildi.ADALET Bakanlığı'nın sildiği gizli dosyalar arasında bir muhbirin dosyası gibi, "Kan ve Onur" (Blood & Honour) isimli bir başka Neo-Nazi örgütünün liderlerinden birinin de dosyasının bulunduğu belirlendi. Dosya imha skandalı daha önceki olaylarda olduğu gibi yine "yanlışlık", "özensizlik" gibi ifadelerle basit gösterilmeye çalışıldı.