Giderler 10 kat arttı dükkanı kapatıyorum

Almanya'da yüksek doğalgaz ve elektrik faturaları nedeniyle küçük ve orta ölçekli şirketler bir bir kepenk kapatıyor. Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Herxheim'de kasaplık yapan Walter Adam, elektrik sözleşmesinin 31 Aralık'ta dolacağı için kendisine yeni sözleşme gönderildiğini söyledi ve "Elektrik faturamda 10 kat artış var. Şu an ayda elektrik için 1700 euro ödüyordum. 1 Ocak'tan itibaren 17 bin euro ödeme öngörüldü" dedi.Söz konusu aylık ödemeyi karşılayabilmesinin imkânsız olduğunu dile getiren Adam, "Dükkânı bu yüzden kapatmayı düşünüyorum. Sosis ve et fiyatlarındaki artış, elektrik fiyatlarını dengelemiyor. Fiyatları daha fazla yükseltmemiz müşterileri kaçırır. Etlerimizi sürekli soğuk odalarda tutmamız gerektiğinden enerjiden tasarruf etme şansımız yok. Aile şirketimizi kapatmaktan başka çaremiz kalmadı" dedi.