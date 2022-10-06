ATV'deyayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan anne Melisa Ünal (22), hakkındaki tüm iddiaları reddetti. SABAH Avrupa'ya açıklamalarda bulunan Melisa Ünal, "Ayrıldığım kocam yalan söylüyor. Bana 4 yıl boyunca şiddet uyguladı. Çocuğum kazada öldü. Hangi anne kızına kıyabilir" diyerek gözyaşı döktü.Ünal,"Meryem, Gaziantep'te Scooter'dan düştü. Başını vurdu, ağır yaralandı. Eski kocam Doğukan'ı arayıp haber verdim. Çocuğumun başından ayrılmadım. Almanya'dan Gaziantep'e gelince beni ölümle tehdit etti. O geldikten iki gün sonra kızım Asya Sare'yi de alacak elimden diye Almanya'ya döndüm. Şimdi bana akılalmaz iftiralar atıyor. Allah'ından bulsun" diye konuştu.