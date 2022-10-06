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Giriş Tarihi: 6.10.2022

‘Beni ölümle tehdit etti’

İBRAHİM TAŞ
‘Beni ölümle tehdit etti’

Ayrı yaşadığı kocası tarafından üç yaşındaki kızı Meryem Çiğdem’i öldürmekle suçlanan genç anne Melisa Ünal SABAH’a konuştu. Melisa Ünal, “Eski eşimin şiddetinden kaçtım” dedi

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan anne Melisa Ünal (22), hakkındaki tüm iddiaları reddetti. SABAH Avrupa'ya açıklamalarda bulunan Melisa Ünal, "Ayrıldığım kocam yalan söylüyor. Bana 4 yıl boyunca şiddet uyguladı. Çocuğum kazada öldü. Hangi anne kızına kıyabilir" diyerek gözyaşı döktü.

KIZIM OYNARKEN BAŞINI ÇARPTI
Ünal, "Meryem, Gaziantep'te Scooter'dan düştü. Başını vurdu, ağır yaralandı. Eski kocam Doğukan'ı arayıp haber verdim. Çocuğumun başından ayrılmadım. Almanya'dan Gaziantep'e gelince beni ölümle tehdit etti. O geldikten iki gün sonra kızım Asya Sare'yi de alacak elimden diye Almanya'ya döndüm. Şimdi bana akılalmaz iftiralar atıyor. Allah'ından bulsun" diye konuştu.
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‘Beni ölümle tehdit etti’
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