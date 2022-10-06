Okul müdürlerinden Türkçeye engel

Almanya'nınKuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV NRW), eyaletin Okul Bakanı Dorothee Feller'i ziyaret etti. FÖTEV NRW Başkanı Aysun Aydemir, Necla Marangoz, Serhat Ulusoy, Meral Kahya ve Bahattin Gemici'den oluşan heyet ile gerçekleşen ziyarette Bakan Feller'e bazı okul müdürlerinin Türkçe dersini engellemek için türlü zorluklar çıkardıkları anlattıldı.Başkan Aydemir, özellikle Bielefeld ve Detmold bölgesinde çocukların Türkçe dersine katılımının engellendiğini dile getirdi. FÖTEV NRW, Türkçe derslerinin genelde öğleden sonraya, geç saatlere bırakıldığını, öğrencilerin karanlıkta eve döndüklerini, ailelerin bu yüzden endişe içinde kaldıklarını ifade etti.