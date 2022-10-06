Ünlü gazetecinin enflasyon isyanı

GazeteciJulian Reichelt, Almanya'da gerçek enflasyon rakamlarının, açıklananlardan çok farklı olduğunu, Pleiteticker adlı sitesinden, günü gününe açıkladığı rakamlarla kamuoyuna duyuruyor. Reichelt'in verdiği bilgiye göre, dün Almanya'da 96 şirket iflasını bildirdi. Son bir hafta içindeki şirket iflası sayısı ise 189. Sitenin verdiği rakamlara göre bir yıl içindeki iflas eden şirket sayısı 15 bini geçti.Alman ekonomisinin günden güne eridiğine dikkat çeken habere yer veren sitede, "Patlayan enerji maliyetleri her gün birçok şirketin iflas bildirmesine neden oluyor. Geçimini sağlayamayan insanların sayısı giderek artıyor. Sitemiz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in görmek istemediği krizi gözler önüne seriyor. Ülkede iflas dalgası çoktan başladı" denildi. Site, gerçek enflasyonun çok farklı olduğuna dikkat çekti.Sitede hükümetin dikkate aldığı kalemler yerine insanları gerçekten etkileyen faktörleri baz aldığı bir enflasyon hesabı yapıldı. Bu hesaba göre en önemli temel gıda ürünlerinin hesaplamadaki ağırlığı yüzde 40, kiralar ise yüzde 35 olarak dikkate alındı. Doğalgaz yüzde 12.5 ve elektrik de yine yüzde 12.5 olarak hesaplandı. Enflasyon bu dört ana kalem üzerinden hesaplandığında ise durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor.Enflasyonun bu şekilde hesaplanmasının gerçeği ortaya çıkarttığına işaret edilen sitede, "Bir ailenin ortalama geliri 3600 euronun alım gücü geçtiğimiz yıla göre 1419 euro azalarak 2181 euroya geriledi" denildi. Sitenin yaptığı hesaba göre gıdada ortalama enflasyon yüzde 65.1 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları ise ortalama yüzde 413 artarken, hükümetin sadece yüzde 10'luk enflasyon hesaplaması ile adeta dalga geçildi.Sitede Almanya'nın gerçek ekonomik durumunun hükümetin lanse ettiğinden çok daha dramatik olduğuna dikkat çekildi. Sitede aynı zamanda tasarruf önlemleri de ele alındı. Elektrik tasarrufu yapabilmek için giderek artan sayıda şehirlerin gece ışıklandırmalarını kapattığı ve şehirlerin karanlığa gömüldüğü belirtildi. Ancak polisin bu konuda uyarıda bulunduğu ve suç olaylarının artmasından endişe edildiği bildirildi.