Kaloriferi kıstılar mont dağıttılar

Avrupa'dabaşgösteren enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'da şirketler enerji krizinden kurtulmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda birçok şirket "yaratıcı çözümler" bulurken, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen de büyük tasarruf tedbirleri aldı. Kaloriferleri kesen otomotiv devi, fabrikada işçilerin üşümemesi için üretimdeki herkese kalın montlar dağıttı.Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı. Şirketler, soğukta çalışmak zorunda kalan işçilerin üşümesini kalın giyinmelerini sağlamakla önlemeye çalışıyor. Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi hafta sonuna kaydırdı. Şirket, hafta sonunda enerji maliyetlerinin genel olarak biraz daha düşük olması nedeniyle bu yola başvurdu. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluştururken, yazılım devi SAP ise enerji acil durum planını gözden geçirmeye karar verdi. Şirketler bu sayede büyük enerji krizini atlatmayı düşünüyor.Tedarik zinciri sorunları nedeniyle Almanya'daki çoğu şirket, satın alma stratejisini değiştirdi. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) 4000 şirketle yaptığı anketten, sanayi şirketlerinin yüzde 68'inin stoklarını artırdığı sonucu çıktığını duyurdu. Ifo, şirketlerin yüzde 65'inin ise yeni tedarikçiler ve tedarik kaynaklarıyla tedarikçi tabanını genişlettiğini açıkladı. Ifo araştırmacısı Andreas Baur, "Büyük şirketler, tedarik zinciri kesintilerinin bir sonucu olarak küçük ve orta ölçekli şirketlerden daha fazla önlem aldı" dedi.Almanya'da akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yaklaşık bir aylık düşüşün ardından mazotun litre fiyatı 2.012 dan euro, benzinin fiyatı ise 1.87 sente yükseldi. Alman Otomobil Kulübü (ADAC), fiyat yükselmesini 'büyük endişe kaynağı' mesini olarak nitelendirdi. Almanya, akaryakıt fiyatları 2 euroya yükselince Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında vergi muz indirimine gitmişti. Eylül ayı başında vergi indirimi devreden çıkınca fiyatlar yeniden 2 euroyu geçti.Öte yandan kamuda da enerji tedbirleri uygulamaya kondu. Berlin Emniyet Müdürlüğü bir adım daha ileriye gitti. Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Polisi'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyet binasında görev yapanlar 17 derece ısıda çalışırken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.