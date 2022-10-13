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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Kiracılardan proje tepkisi

Kiracılardan proje tepkisi

Alman hükümeti 400 bin daire inşa edeceğini duyurdu. Kiracılar Birliği’nden projeye anında tepki geldi: Gerçeklikten kilometrelerce uzak. Fahiş kira zammını durdurmaz

SORUNA ÇÖZÜM OLMAZ
ALMANYA'DA Hükümet, işverenler ve sendikalarla 100 bini kamu tarafından finanse edilecek 400 bin sosyal konut inşası üzerinde uzlaşmaya vardığını duyurdu. Alman Kiracılar Birliği, projeden büyük beklentileri olmadığını açıkladı. Birlik Başkanı Lukas Siebenkotten, "Proje hedeften kilometrelerce uzakta" dedi. Siebenkotten, kiracılar için konut sorununun çözülmediğini vurguladı.

80 M2'LİK DAİRE 1000 EURO
ALMAN Hükümeti'nin Türkiye benzeri bir projeyi yürürlüğe koyamaması da eleştirilirken, kira artışı konusunda veriler ortaya kondu. Hükümet, bir soru önergesine verdiği cevapta, yılın ilk yarısında kiraların yüzde üç artış gösterdiğini kaydetti. Metrekare başı kira, yan giderler hesap dışı kaldığında 9.64 euro olarak açıklandı. 80 metrekare daire kirası bin euroyu buldu. FRANKFURT
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Kiracılardan proje tepkisi
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