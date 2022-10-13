Kiracılardan proje tepkisi

ALMANYA'DA Hükümet, işverenler ve sendikalarla 100 bini kamu tarafından finanse edilecek 400 bin sosyal konut inşası üzerinde uzlaşmaya vardığını duyurdu. Alman Kiracılar Birliği, projeden büyük beklentileri olmadığını açıkladı. Birlik Başkanı Lukas Siebenkotten, "Proje hedeften kilometrelerce uzakta" dedi. Siebenkotten, kiracılar için konut sorununun çözülmediğini vurguladı.ALMAN Hükümeti'nin Türkiye benzeri bir projeyi yürürlüğe koyamaması da eleştirilirken, kira artışı konusunda veriler ortaya kondu. Hükümet, bir soru önergesine verdiği cevapta, yılın ilk yarısında kiraların yüzde üç artış gösterdiğini kaydetti. Metrekare başı kira, yan giderler hesap dışı kaldığında 9.64 euro olarak açıklandı. 80 metrekare daire kirası bin euroyu buldu. FRANKFURT