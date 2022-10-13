Sel felaketi birsel bir istifa daha getirdi

Geçen yıl 14-15 Temmuz günleri meydana gelen ve ülkede 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen sel, bir istifa daha getirdi. Rheinland Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz görevini bırakmak zorunda kaldı. Bakan, 183 kişinin öldüğü sel felaketinin ilk saatlerinde 'Durumun çok ciddi' uyarısına aldırmamış, önlem almayı gerekli görmemişti. Felaketten bir yıl sonra polis helikopterinden çekilen insanların çaresiz olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntüler sonrası bakana yönelik istifa baskıları artmıştı. SPD'li politikacı istifasını açıklarken, "Bugün sorumluluk alanımda yapılan hataların siyasi sorumluluğunu alıyorum" dedi.