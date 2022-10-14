Hollanda'nın Lahey kentinde, yüzme havuzlarında uygulanan tesettürlü mayo yasağı kaldırıldı. Kızının tesettürlü mayo giymesine izin verilmeyen Müslüman bir annenin yaptığı şikayetler üzerine, belediye, kentteki yüzme havuzu kurallarını değiştirdi. Lahey'deki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo giyen kızların ve kadınların rahatlıkla yüzebileceği kaydedildi. Kuralların değişmesi üzerine anne, sosyal medya hesabından, "Bundan sonra Lahey'deki çocuklar kol ve ayak bileklerine kadar likralı kumaştan yapılmış mayolarla yüzebilirler. Çok güzel" yazısını paylaştı.