Haberler Avrupa Haberleri Heykele bile tahammül edemediler
Giriş Tarihi: 15.10.2022

Heykele bile tahammül edemediler

Heykele bile tahammül edemediler

Hollandalı ırkçılar, Alihan Uzun’un gösterdiği başarı sonrası yaşadığı kasabaya dikilen heykeline saldırdı. Faşistler heykeli üçe böldü

Hollanda'nın Hendrik İdo Ambacht kasabasında yaşayan Alihan Uzun, Eğitim Bakanlığı Gençlik Konseyi'nde, eğitim seviyesi düşük ebeveynlerin çocukları için "Hayalimdeki Özgeçmiş" projesi geliştirdi. Uzun'un bu projesi ABN Amro Bankası tarafından desteklenen Genç Etki Vakfı'nın Genç Etki Ödülleri'nde "Eşit Şanslar" dalında aday gösterildi. Bu gelişme sonrası kasaba Uzun'un heykelini dikti. İşte o heykel ırkçıların hedefi haline geldi. Heykelin başı koparılıp bisiklet yoluna, üst kısmı kanala atıldı. Alt kısmı ise kaide ile birlikte yıkıldı. Çok üzüldüğünü söyleyen 22 yaşındaki Uzun, suç duyurusunda bulundu. Heykel farklı bir noktaya yeniden dikilecek. ROTTERDAM
ARKADAŞINA GÖNDER
Heykele bile tahammül edemediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA