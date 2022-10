Hastanelerde durum içler acısı

Almanya sağlık sektöründen her geçen gün kötü haberler geliyor. Hemşire ve hastabakıcı sıkıntısı nedeniyle hastaneler yatak sayılarını düşürüyor. Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Can Cedidi, hastanelerin durumunu SABAH'a anlattı. Cedidi, "Bremen Mitte, Bremen'deki en büyük hastanelerden biri, ancak personel yetersizliği nedeniyle hasta yatak sayısı 1200'den 300'e düşürüldü" şeklinde konuştu.SÖZ konusu durumun hemen hemen tüm hastanelerde aynı olduğunu belirten Cedidi, "Bölümümde 50 hemşire olması gerekirken 15 hemşire çalışıyor. Haliyle onlar da çok yoruluyor ve yıpranıyor. Bir hemşire 35 hastaya bakmak zorunda kalıyor. Bazı hemşirelerin yorgunluktan ağladıklarını gördüm. Durum çok ciddi boyuta geldi. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin çok özverili çalışması ne kadar sürer bilemiyorum" dedi.PERSONEL eksikliğinin özellikle yaşlı hastaların erken ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşlı hastalara gerektiği gibi bakılamadığı için ölümlerin erken gerçekleştiği belirtilmişti. Almanya Hemşireler Konseyi Başkanı Christine Vogler, hastanelerde uzman eksiğinin had safhaya ulaştığını açıklamıştı. Ülkede mevcut 320 bin olan bakım personeli sayının yaklaşık 440 bine çıkması gerektiğinin altı çizilmişti.