31 yıl sonra DNA testi

Köln kentinde 17 Ekim 1991 günü akşam saatlerinde bir banliyö tren istasyonunda tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürülen 16 yaşındaki Seçkin Çağlar cinayeti dosyasında yeni gelişme yaşandı. Cinayeti aydınlatmak isteyen polis, yüzlerce erkekten tükürük örneği alınacağını açıkladı. Köln- Poll'de olay günü 40 yaşını geçmeyenlerden alınacak örnekler ile cinayetin aydınlatılması umuluyor. Öte yandan polis, cinayet sonrası aileye, 'Kızınızın katilini biliyorum, ama korkuyorum' diye iki mektup bırakan kadına da DNA izi ile ulaşmayı umuyor. Cinayet komisyonu, Çağlar'ın katil veya katillerinin yanı sıra 7 faili meçhul cinayeti daha yeniden araştırıyor.