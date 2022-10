Alman aile oğlumu çaldı

Televizyon programı yapımcısı ve sunucu Kamile Can, 15 yaşındaki oğlu Manuel Doğanay Can Inacio'nun kısa süre önce tanıştığı kız arkadaşının ailesi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Oğlunun yalanlarla kendisinden uzaklaştırıldığını ileri süren Can, "Oğlum, Alman kız arkadaşı ile tanışmasından sonra çok değişti. Eve gelmez oldu. Polis ve gençlik dairesinden de destek alamadım. Çaresizim" dedi.POLİSİN 'Bir şey yapamayız' dediğini ifade eden Can, "Göppingen Gençlik Dairesi ise, 'Yerimiz yok. O ailenin yanında güvende' cevabını verdi. Oğlum daha 18 yaşında değil. Onun beynini yıkadılar, o ailenin yanında olduğundan beri kardeşlerine de cephe aldı. Velayeti bende olan oğlumu Alman ailenin evinden alamıyorum. Okuldan çıkar çıkmaz oraya gidiyor. Benimle ve babasıyla da görüşmüyor" diye konuştu.BADEN Württemberg Eyaleti'ne bağlı Salach'ta yaşayan Can, "Elim kolum bağlandı. Durum beni, kardeşlerini perişan etti. Bir an önce oğlumun eve dönmesini istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ne olur oğlumu kurtarın" çağrısında bulundu. Baba Carlos Manuel De Almeida Inacio ise oğlunu o aileden almak istediğini söyledi, "Oğlum, onların yanında bambaşka biri oldu" dedi.