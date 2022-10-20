Kriz Almanları köye yönlendirdi

Almanya'da Empirica Regio adlı şirketin 7 büyük kentte yaptığı araştırmaya göre, Almanlar artık büyük şehirlerden uzaklaşıp, şehrin çevresindeki köy ve kasabalara yerleşiyor. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Düsseldorf ve Stuttgart kentlerinde yürütülen araştırma, son yıllarda kaçışın hızlandığını, enerji krizi ile ivmenin arttığını ortaya koydu. 2018'de, 47 bin insan söz konusu 7 büyük kent merkezinden yakın köy ve kasabalara taşındı. 2021'de sayı 56 bin 600'e yükseldi, enerji krizi ile birlikte hareketlilik arttı. Empirica Regio'ya göre, 2010 ve 2013 yılları arasında metropoller cazibe merkezi konumundaydı. Kaçışta pandemi, fahiş kira artışları da etkili oldu. FRANKFURT