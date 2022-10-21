Görüntüleri gizlemişler

Olay, terör saldırısından sonra aileler tarafından kurulan "Hanau 19 Şubat İnisiyatifi"nin karanlıkta kalan soruların aydınlatılabilmesi için harekete geçmesi üzerine ortaya çıktı. İnisiyatif, kriminal olayları çözmekte uzman Forensic Architecture isimli araştırma grubunu görevlendirmesiyle polisin sümenaltı ettiği veya yeterince araştırmadığı konuları masaya yatırarak, çarpıcı sonuçlara ulaştı.Buna göre acil çıkış kapısının açık olması durumunda Arena Bar'da köşeye sıkışan 5 gencin de saldırıdan ölmeden veya yara almadan kurtulma şansı vardı. Ancak kapının kapalı olması nedeniyle Said Nesar Hashemi ve Hamza Kurtoviç yaşamını yitirdi, üç kişi de ağır yaralandı. Acil çıkış kapısının neden kapalı olduğu sorusu cevapsız kaldı.Yapılan araştırmada, Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan Hanau Araştırma Komisyonu'na helikopterden çekilen video görüntülerinin verilmediği ortaya çıktı. Ekibe, katilin adresinin ulaştırılmadığı de belirlendi. Polisin katilin nerede oturduğunu saat 22.16'da tespit etmesine rağmen baskın için beklemesinin ise mantıklı açıklamasının olmadığı kaydedildi.Helikopter kamerasının kayıtlarında ise saat 22.30'dan itibaren iki sivil polisin evin önünde bekleyip olası bir firarı engellemesi gerektiği halde, aniden bölgeyi terk ettikleri de görülüyor. Saat 23.27'de ise özel birlikler evin yakınına geliyor. Ancak o kadar özensiz çalışıyorlar ki, evin önünden yayaların ve bir otomobilin geçmesine müdahale edilmiyor.Saat 00.25'te ise helikopter son kez teröristin evini kameraya alıyor. Ve burada da evin çevresinin kuşatılmadığı açık açık görülüyor. Uzmanlar, "Tobias Rathjen yine evden çıkıp cinayetlerine devam edebilirdi" derken, aileler özellikle olay gecesi orada bulunan özel polis birliği içindeki 13 polisin aşırı sağcı görüşlerin paylaşıldığı gruplara üye olmasından rahatsız oldu.Irkçı terörist Tobias Rathjen 19 Şubat 2020'de düzenlediği terör saldırısında önce La Votre isimli bara girip, burada Kaloyan Velkov'u öldürdü. Çıkışta karşılaştığı Fatih Saraçoğlu'nu vuran terörist, ardından "Midnight" isimli nargile bara girdi ve burada mekan sahibi Sedat Gürbüz'ü katletti. Katilin üçüncü kurbanı ise Vili Viorel Paun oldu. Rathjen, kendisini takip eden Paun'u aracının içinde öldürdü. KESSELSTADT semtinde Paun'u öldürdükten sonra katil, bir apartmanın alt katındaki büfeye girdi. Burada soğukkanlı şekilde Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz ve Ferhat Unvar'ı öldüren Rathjen, hemen bitişikteki "Arena Bar ve Cafe"ye girdi. Mekânda bulunan insanlara rastgele 16 el ateş açan ırkçı terörist, Hamza Kurtovic ve Said Nesar Hashemi'yi öldürdü. Kaçan katil daha sonra eve gidip, annesini vurup intihar etti.