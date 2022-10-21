Önce gamalı haç sonra kundaklama

Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'ne bağlı Gross Strömkendorf kasabasında Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilerin yerleştirildiği otelde önceki akşam saat 21.20'de yangın çıktı. Yangın sırasında binada aralarında çocukların da bulunduğu 14 sığınmacı ile üç görevlinin bulunduğu belirtildi. Yangın alarmının çalması üzerine sığınmacıların binayı terk ettiği, alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı aktarıldı. Polisin bir gün önce bina önündeki tabelaya gamalı haç çizildiği ihbarı sonrası otele gittiği dile getirildi. Kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı.