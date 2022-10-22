Haberler Avrupa Haberleri Emlak fiyatları düşüşe geçti
Giriş Tarihi: 22.10.2022

Emlak fiyatları düşüşe geçti

Fatih YILMAZ
Emlak fiyatları düşüşe geçti

10 yıllık konut kredi faizlerinin yüzde 0.5’e kadar gerilediği Almanya’da faizlerin bir anda yüzde 4’lere kadar yükselmesi, çok artan konut fiyatlarını bir anda geriye çekti

Son bir yılda hızla artan emlak fiyatlarında düşüş başladı. Emlak portalı ImmoScout24'ün yaptığı araştırmaya göre nüfusu 100 binden fazla olan Alman şehirlerinin yarısından fazlasında daire fiyatları bu yılın ilk altı ayında yüzde 55, müstakil ev fiyatları ise yüzde 36 düştü.

BERLİN'DE ARTIŞ
BERLİN'DE ise konut fiyatları artış göstermeye devam etti ve yıl başından bu yana yüzde 9.8 oranında arttı. Düşen fiyatlara rağmen faiz oranlarındaki artış nedeniyle finansman oldukça pahalı hale geldi. Mortgage faiz oranları önemli ölçüde arttı. Faiz oranları ocak ayına göre yüzde 170 arttı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlak fiyatları düşüşe geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA