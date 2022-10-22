Emlak fiyatları düşüşe geçti

Son bir yılda hızla artan emlak fiyatlarında düşüş başladı. Emlak portalı ImmoScout24'ün yaptığı araştırmaya göre nüfusu 100 binden fazla olan Alman şehirlerinin yarısından fazlasında daire fiyatları bu yılın ilk altı ayında yüzde 55, müstakil ev fiyatları ise yüzde 36 düştü.BERLİN'DE ise konut fiyatları artış göstermeye devam etti ve yıl başından bu yana yüzde 9.8 oranında arttı. Düşen fiyatlara rağmen faiz oranlarındaki artış nedeniyle finansman oldukça pahalı hale geldi. Mortgage faiz oranları önemli ölçüde arttı. Faiz oranları ocak ayına göre yüzde 170 arttı.