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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Selin, kötülükten çok daha güçlü

Selin, kötülükten çok daha güçlü

Rehin alındı, tecavüze uğradı, susmadı. Altı ay sonra mahkemede sapık ile yüzleşen Selin’i Alman basını, ‘Kötülükten daha güçlü’ diye manşetlere taşıdı

Almanya'nın stuttgart kenti yakınlarındaki Plochingen'da 8 Nisan günü çalıştığı korona test merkezinden evine dönerken kaçırılan, 23 saat esir alınan ve defalarca tecavüze uğrayan Selin E., Stuttgart Bölge Mahkemesi'nde ifade verdi. 23 yaşındaki genç kadın, duruşmaya psikoterapist ile birlikte katılıp sapık ile yüzleşti. Cuma günü gerçekleşen duruşmada Selin'in olay gününü anlattığı ve öldürülmekten korktuğunu söylediği belirtildi. Bild gazetesi duruşmayı manşetinden duyurup, "Selin kötülükten daha güçlü" başlığını attı. Selin E., akşam saat 20.15'te evine dönerken Patrick N. (36) adlı sapık tarafından bıçak tehdidi ile bir kulübeye sürüklenmiş, 23 saat boyunca sapığın elinde rehin kalmış ve tecavüze uğramıştı. Selin, pencereden kaçmayı başarmıştı. STUTTGART
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Selin, kötülükten çok daha güçlü
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