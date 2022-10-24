Selin, kötülükten çok daha güçlü

Almanya'nın stuttgart kenti yakınlarındaki Plochingen'da 8 Nisan günü çalıştığı korona test merkezinden evine dönerken kaçırılan, 23 saat esir alınan ve defalarca tecavüze uğrayan Selin E., Stuttgart Bölge Mahkemesi'nde ifade verdi. 23 yaşındaki genç kadın, duruşmaya psikoterapist ile birlikte katılıp sapık ile yüzleşti. Cuma günü gerçekleşen duruşmada Selin'in olay gününü anlattığı ve öldürülmekten korktuğunu söylediği belirtildi. Bild gazetesi duruşmayı manşetinden duyurup, "Selin kötülükten daha güçlü" başlığını attı. Selin E., akşam saat 20.15'te evine dönerken Patrick N. (36) adlı sapık tarafından bıçak tehdidi ile bir kulübeye sürüklenmiş, 23 saat boyunca sapığın elinde rehin kalmış ve tecavüze uğramıştı. Selin, pencereden kaçmayı başarmıştı. STUTTGART