Emeklilerin hali harap

Genelolarak emeklilerin dörtte biri çok zor durumda olmasına rağmen, yaşlı kadınların durumunun daha kötü olduğu açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2021 yılında 4.9 milyon emekli çok düşük gelire sahip. Emekli olanların yüzde 27.8'si 1000 euronun altında emekli aylığı alıyor. Bu oran kadınlarda ise yüzde 38.2 oranında. Erkekler arasındaki oranın ise yüzde 14.7 olduğu açıklandı.Verilere göre ülkede geçen yıl 17.6 milyon kişi emekli aylığı aldı. Bazı emeklilerin ise maaşı yetmediği için çalışmaya devam ettiği bildirildi. 65 yaş ile 75 yaş altı arasında olup da çalışanların yüzde 40.8'i için iş temel geçim kaynağı oldu. Çoğunluk içinse ek gelir olarak kayıtlara geçti. Emeklilerin yüzden 55.9'u ise ağırlıklı olarak emekli maaşları veya mal varlıkları üzerinden geçiniyor.Emekliolup da çalışan 65 yaş ve üstü yaşlı sayısı artarken, devletten destek alan kişi sayısı 589 bin olarak belirlendi. Genel olarak, Almanya'da giderek daha fazla yaşlı insan yaşıyor. 65 yaş ve üstü insan sayısı on yıl içinde yüzde 11 artarak 2021'de 18.4 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam nüfus sadece yüzde 3.6 artarak 83.2 milyona çıktı. 65 yaş üstü kuşağın nüfus içindeki oranı ise yüzde 20.7'den yüzde 22.1'e yükseldi.