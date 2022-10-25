Gençler artık daha stresli

Almanya'dafaaliyet gösteren Livea BKK ve Die Gesundarbeiter vakıfları tarafından yapılan araştırmaya göre, günümüzde gençler çok büyük bir stres yükünün altında eziliyor. Araştırma, genç erkeklerin yüzde 68'inin kendisini çok stresli hissettiğini ortaya koydu.kadınlarda ise bu oran 12 puan daha yüksek. Kendisini "Çok stres altındayım" diye nitelendiren kadınların oranı yüzde 80. Araştırma sonucuna göre psikolojik baskı genellikle fiziksel olarak da hissedilecek kadar büyük. Ankete yaşları 14 ile 34 arasında değişen 1022 Alman vatandaşı katıldı.