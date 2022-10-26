Aracımı Türkiye’de üretmek istiyorum

Almanya'nın Essen kentinde elektrik teknisyeni olan Zafer Kaman, kendi imkânları ile ürettiği Kaman Z1200 marka ATV aracının, destek sağlanması halinde üretimini Türkiye'ye kaydırmak istediğini ifade etti. Kaman, "Atv'yi yeniden keşfetmedik ama şase dizaynından kullanım, güvenlik ve konforuna kadar her ayrıntıyı özel tasarladım, gerekli patentleri de aldım" dedi. Kaman, aracın yangına ilk müdahalede ya da polis, jandarma için hızlı ulaşım amacıyla kullanılabileceğini söyledi. Seri üretime geçildiğinde aracının farklı güçlerde banttan çıkabileceğini de belirten Kaman, "Daha farklı çizgilerde tasarımlarım da var" dedi.