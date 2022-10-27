Alman polisinin büyük yalanı

Almanya'nın Dortmund kentinde 8 Ağustos günü polisin öldürdüğü 16 yaşındaki Senegalli Mohamed D.'nin soruşturması sürerken toksikolojik rapor çıktı. Rapor, polislerin 'Olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisi altındaydı' iddiasını çürüttü. Mohamed D.'nin kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı. Elinde bıçak olduğu ve saldırgan davranışlar sergilediği için vurulduğu belirtilen gence sıkılan kurşunların, balistik inceleme sonrası bir polisin kullandığı hafif makineli tüfekten çıktığı da belirlendi. Tetiği çeken 26 yaşındaki kadın polis hakkında soruşturma başlatılmıştı. Olay yerinde bulunan 11 polisin yaka kamerasını açmayı unuttuğu ileri sürülmüştü.