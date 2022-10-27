Kriz korkusu tüketimi azalttı

Dünya tasarruf gününde Sparkasse adlı banka yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, halkın yaklaşık üçte ikisi tüketimini azalttı. Yarısından fazlası ise gelecekte tüketimi daha da azaltmak istiyor. Halkın üçte biri ise, önümüzdeki iki yıl içerisinde mali durumlarının, 2008 mali krizinde olduğu gibi kötüleşmesini bekliyor.Katılımcıların yüzde 43'ü, geçen yıl finansal olarak kendilerini güvende hissederken, bu yıl oran üçte bire geriledi. Enerji fiyatlarındaki astronomik artış sonrası ankete katılanların yüzde 68'i, daire ve evlerini daha az ısıtarak tasarruf ettiklerini belirtti. En büyük endişe ise yüzde 90 oranıyla enerji ve enflasyon olarak ankete yansıdı.