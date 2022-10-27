Tayyip dede gereğini yaptı

Alman doktorların 'Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız' diye adeta ölüme terk ettiği 68 yaşındaki kanser hastası Nizamettin Çelik'in üç torununun yardım çağrısı karşılık buldu. Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina'nın Başkan Erdoğan'a seslenip, "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" sözleri sonrası Türkiye ambulans uçak ile Çelik'i Ankara Gülhane Hastanesi'ne nakletti.Malta'danbir başka hasta Türk vatandaşını almak için havalanan ambulans uçak, Frankfurt Havalimanı'na inerek Nizamettin Çelik'i de aldı. Nizamettin Çelik, "Güzel devletimin, güzel ülkemin, güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Güçlü devletimiz var. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek mutluluğunu ifade etti. Çelik ailesi ise "Çok mutluyuz. Artık hastaneden atılmayacağına eminiz" dedi.Nizamettin Çelik, 2018 yılında gırtlak kanserine yakalanmış kanser hücresi büyüme yapınca Heidelberg Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorlar, "Yapılacak bir şey yok" diyerek Çelik'i eve göndermişti. Çelik, mayıs ayında Türkiye'de tedavi edilmiş, şant takılmıştı. Almanya'ya döndükten 1,5 ay sonra Heidelberg'deki hastane şantı ayarlamayı reddetmiş ve Çelik'i yeniden eve göndermişti. Tekrar kötüleşen Çelik'i Heidelberg'deki hastaneler kabul etmemişti. Ludwigshafen'e kaldırılan Çelik, oradan da eve gönderilmişti.Çelik ailesi, mağduriyetlerini manşete taşıyan SABAH'a teşekkür etti. Aile, ambulans uçağın Nizamettin Çelik'i alacağını öğrendikleri anı SABAH için kayıt altına aldı. Muhabir arkadaşımıza gönderilen videoda sevinçleri gözlerinden okunan torunlar, dedeleri Nizamettin Çelik'i tek tek öpüp vedalaştı.