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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Iğdırlılar Nazlıcan için seferber oldu

Iğdırlılar Nazlıcan için seferber oldu

SMA hastası 5 yaşındaki Nazlıcan için Almanya’daki hemşerileri ‘İyilik meleğim olur musun?’ adı altında yardım kampanyası başlattı

Iğdır'da yaşayan Sağmış ailesinin beş yaşındaki kızları Nazlıcan, SMA Tip 1 hastalığına yakalandı. Bunu duyan Almanya'daki Iğdırlılar seferber oldu. Nazlıcan'ın tedavisi için Hagen-Hohenlimburg ve Werdohl'da stantlar kurulup yardım toplandı. Kampanyanın öncülerinden olan iki çocuk annesi Ferda Ay, "İlk etapta kurduğumuz stantlardan elde ettiğimiz yaklaşık beş bin euroluk yardımı aileye ulaştırdık. Kampanyamız sürüyor. Duyarlı annelere ulaşıp Nazlıcan'ın hayata bağlanmasını sağlamak istiyoruz" dedi. Nazlıcan'ın hastalığının ilerlememesi için ilaç aldığını ve bunun için Erzurum'a 6 saat süren yolculuk da yaptığını söyleyen Ay, "Biz duyarlı dört anne olarak destek olmaya çalışıyoruz. Tüm duyarlı insanları desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.
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Iğdırlılar Nazlıcan için seferber oldu
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