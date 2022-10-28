İşçi sömürüsüne karşı ortak baskın

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) geçici işçilerin insanlık dışı yaşam koşullarına karşı baskın düzenlendi. Almanya ile Hollanda sınırında işçilerin yerleştirildiği 42 daireye yapılan baskında, evlerin çoğunun sağlıksız, küflü ve yangına karşı korumasız olduğu tespit edildi. Gronau ve Borken bölgesindeki toplu konutlarda yaklaşık 2 bin 500 göçmen işçi kaldığı tahmin ediliyor. Hollanda İş Bulma Kurumu, Almanya tarafında daha ucuz yaşam alanları satın alıyor veya kiralıyor. Doğu Avrupa'dan gelen geçici işçiler genellikle bu konutlarda barındırılıyor.