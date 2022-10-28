Ucuz yemek tarifleri kapışılıyor

Enerji krizi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, Almanya'da halkı her alanda tasarruf etmek zorunda bıraktı. Mutfak masrafından da kısmak isteyenler, sosyal medya hesaplarından tasarruflu yemek tarifi sunanların videolarına yöneldi. Sebze ağırlıklı tariflere olan ilgi arttı. Durumun farkına varan yemek portalleri ve fenomenler düşük bütçe ile hazırlanabilecek tarifler vermeye başladı.Piyasaya çıktığı dönemde büyük eleştiri alan Kurt Meier ve Uwe Glinka'nın Hartz IV sosyal yardımı alanlar için minimum bütçe ile tarifler sunan kitabı yok satmaya başladı. Kadınlar için Kitap Yayıncıları sözcüsü Susann Jaensch, tasarruflu yemek kitaplarının üçte ikisinin stokta kalmadığını ifade etti ve "Kitaplar yıllardır piyasada, ancak kriz döneminde insanların ilgisi artıyor" diye konuştu. FRANKFURT