Kriz, patronu işçi yapıyor

Almanya'da artan elektrik fiyatlarından sonra fırınlar bir bir iflas ediyor. 1967'den bu yana Stuttgart yakınlarındaki Fellbach'ta faaliyet gösteren aile fırını kapıya kilit vurmaya hazırlanıyor. Saur adlı fırının sahibi Christian Saur, "Tadilata hazırlanıyordum, ancak enerji giderimiz çok arttı. Bırakın fırını yenilemeyi elektrik faturasını bile ödeyemez duruma geldik. 31 Aralık'ta kapatma kararı aldım. Başka fırında işçi olarak çalışacağım" dedi.Elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış, daha önce de çok sayıda köklü fırının iflas etmesine neden olmuştu. 85 yıllık fırınlar zinciri Thilmann Brot, iflasını bildiren fırınlar zincirinden biriydi. Baeckerei Goldjunge, Baeckerei Hampe, Brot Manufaktur Gaues, Stöhr-Brot, Baeckerei Otten gibi fırınla iflasını duyurmuştu. 721 euro aylık doğalgaz faturası ödeyen bir fırıncı 2 bin 588 euro fatura ile karşı karşıya kalmıştı.