Stajda bile ayrımcılık

Herne kentindeki okulunda düzenlenen meslek fuarına katıldı. Staj yapmak istediği hastane yetkililerine 'Sizde staj yapabilir miyim?' diye sordu. Olumlu yanıt alan 14 yaşındaki Beyza T., randevu için yeniden arayıp gün belirledi. Beyza, hastaneye gittiğinde ise "Başörtün ile staj yapamazsın" cevabı aldı. Duyduğu cevap karşısında şoke olan Beyza T., yaşadığı ayrımcılığı SABAH'a anlattı:Beyza, "Bir ay önce okulumuzda bir fuar düzenlendi. Evangelische Krankenhaus Herne Hastanesi de fuara katılmıştı. Hastanenin yetkilileri ile iletişim kurdum. O gün de başörtülüydüm. Olumlu cevap aldım. Telefonla aradığımda 21 Ekim tarihi için randevu verildi. Randevuya gittiğimde 'Seni başörtünle alamayız' dediler. Bunu direkt yüzüme söylediklerinde, ayrımcılığa uğradığımı hissettim. Eve kadar ağlayarak gittim" diye konuştu.Durumu ailesine anlattığını ve yasal yollara başvurmayı düşündüklerini ifade eden Beyza T., daha öncede Herne'de başka hastanelerde başörtülü kişilerin çalışmasına izin verilmediğini hatırlattı ve "Almanya'da hastanelerde ciddi personel eksikliği olduğunu söylüyorlar. Ancak bizim gibi başörtülülere ayrımcılık yaparak personel açığının kapanmasını da engelliyorlar" dedi.Bu yılın başında Herne'deki St. Marien Hastanesi de üç aylık zorunlu staj eğitimi için başvuruda bulunan Melda Öztuna'yı (24) önce görüşmeye almış, ardından iki hafta çalıştırıp kovmuştu. 10 ay sonra aynı kentteki farklı hastane, benzer ayrımcılığı Beyza'ya yaşattı.