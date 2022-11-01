Başkan Erdoğan’dan Mevlüde Genç için taziye mesajı: Tüm insanlığa örnek olmaya devam edecek

Almanya'nın Solingen kentinde ailesinden 5 canı ırkçı kundaklamada yitirmesine rağmen duruşu ve mesajları ile örnek olan Mevlüde Genç'in ölümü sonrası Türkiye ve Almanya'da en üst düzeyde taziye mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir" dedi.Erdoğan, "Almanya'nın Solingen şehrinde 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle, eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'i telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" paylaşımında bulundu. FRANKFURTCumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Almanya Solingen'de 29 yıl önce aile fertlerini ırkçı bir saldırıda kaybeden Mevlüde Genç'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Acısına rağmen daima barış ve dostluk çağrısında bulunarak dünyaya unutulmaz bir ders verdi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Irkçılık, tüm coğrafyaların ortak mücadelesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insan onurunu derinden yaralayan bu davranış biçimini ancak insanın insana emanet olduğuna inanan vicdanlar yenebilir. Bu sebeple kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı tazimle yâd ediyorum."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlüde Genç'in oğlu Kamil Genç ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi. Çavuşoğlu bir de açıklama yayımladı ve "Irkçılıkla mücadelemizin sembolü Mevlüde annemizi hep vakur duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kundaklanan evlerinde, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden ve 79 yaşında Hakk'a yürüyen Mevlüde Genç Annemize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle acılı eşi Durmuş Genç'e başsağlığı mesajı gönderdi. Steinmeier mesajında, Mevlüde Genç'in tüm Almanya'da barış içinde bir arada yaşamanın elçisi olduğunu dile getirdi. Steinmeier, "Mevlüde Genç'i unutmayacağız. Genç, insanların içindeki iyiliğe olan inancını kaybetmemişti" ifadelerini kullandı.Solingen'de işlenen korkunç suçun anısını canlı tutacaklarını da ifade eden Steinmeier, "Eşinizin mirasını koruyacağız. Hayırseverlik ve insanlığın, nefret ve şiddetten daha güçlü olduğunu gösterdi. Ailesine, şehrine ve ülkesine sevgi, cesaret ve umut verdi, rol model oldu. Eşinizin ölüm haberi beni çok üzdü. Size, çocuklarınıza ve tüm akrabalarınıza başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum" dediSteinmeier, "Kundaklama saldırısının 25. yıl dönümünden kısa süre önce yaptığımız görüşmeyi hâlâ hatırlıyorum. O görüşmeyi asla unutamayacağım, çok etkilenmiştim" dedi. Steinmeier, 29 Mayis 2018'de Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini kabul etmişti.Mevlüde Genç için "Uzlaşmanın sesi unutulmayacak" vurgusu yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yayımladığı mesajda, "Başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti.29 Mayıs 1993 günü Solingen'den Türk bayrağına sarılı 5 tabut, Türkiye'ye gözyaşları ile uğurlanırken, bugün acıyı yüreğinde en çok hisseden Mevlüde ananın cenazesi memleketi Amasya'ya gönderilecek. Genç'in bugün saat 14.00'te, Untere Werner Starsse 81, 42651 Solingen adresinde cenaze namazı kılınacak.