Joker İlkay Harlay Sara

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) bu yıl da tüm dünyada renkli görüntülere sahne oldu. Manchester City'in Türk asıllı Alman milli futbolcusu İlkay Gündoğan ile mayıs ayında hayatını birleştirdiği Fas asıllı İtalyan modol Sara Arfaoui Gündoğan da bu akıma ayak uydurdu. Eşiyle İngiltere'deki bir partiye katılan ünlü modelin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay oldu. İlkay Gündoğan Joker, Sara Arfaoui Gündoğan ise Harlay Quinn kılığına girerek katıldıkları partide dostlarını şaşırttı.