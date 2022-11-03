Emeklilik sistemi çöküyor

Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu (BDA) Başkanı Rainer Dulger, ülkede sosyal reforma ihtiyaç olduğunu belirtti ve "Emeklilik sisteminin acilen yeniden düzenlenmesine ihtiyacımız var" dedi. Şu anda her 100 prim ödeyen için 50 emekli olduğuna işaret eden Dulger, 15 yıl içinde her 70 emekli için 100 prim ödeyen olacak" diye konuştu.SÖZ konusu durumun emeklilik sistem finansmanının çöküşü olacağına dikkat çeken Dulger, sosyal güvenlik sisteminin gelecek beş yıl içinde eskisi gibi işlemeyeceğini belirtti. Alman basınına konuşan Dulger, ülkenin geleceği için önlemler alınması gerektiğini vurguladı ve "Emeklilik yaşını dinamik hale getirmek akıllıca olur" dedi.