Almanya’nın kalbi teklemeye başladı

Almanya'nın nüfus ve ekonomide lider Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, federal hükümetten yardım istedi. Wüst, "Büyük zorluklar yaşıyoruz" dedi. Enflasyon, kuraklık ve enerji krizinden dolayı muazzam zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirten Wüst, ekonomik durumun inanılmaz derecede kötü olduğuna dikkat çekti. Wüst, ileride oluşabilecek daha ağır bir krizi önlemek için federal hükümetin destek vermesinin şart olduğunu belirterek, "Emekliler, öğrenciler, küçük ve orta gelirliler bu yardımdan faydalanmalı" dedi.HÜKÜMETİN hazırlayacağı yardım paketinden Hartz IV yardımı alanların da faydalanmasını isteyen Başbakan Wüst, "Bu mümkün olduğu en kısa sürede bürokratik engellere takılmadan gerçekleşmeli. Eyaletimiz bir numaralı sanayi eyaleti ve aynı zamanda bir numaralı enerji tüketicisidir. Enerji bizim için çok önemli ve aynı zamanda iş güvenliği açısından vazgeçilmez. İyi enerji politikası toplumsal barışı sağlar" diye konuştu.NÜKLEERNÜKLEER santrallerin ömrünün uzatılması konusuna da deği-değinen Başbakan Wüst, "Elektrik nen sorunumuz olacaksa pragmatizm gerekir. Planlanan stres testi, süreyi uzatmanın çözüm olup olmadığını gösterecek" dedi. Orman yangınları ve kuruyan nehirlerin kırmızı alarm verdi-verdiğini söyleyen Wüst, "Sel felake-ğini felaketinden sonra meydana gelen bir-tinden birçok doğal afet var. Bunlar insan çok kaynaklı felaketler, bundan hiç şüphem yok" diye konuştu.