Silahı veren sanığı haklı çıkardılar

ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı Neo-Nazi terör örgütüne yardımcı olan Carsten S., gizli servisin kendisi hakkındaki bilgileri NSU davasında aleyhte kullanması üzerine davacı oldu. Anayasa Mahkemesi, NSU sanığının talebini yerinde buldu ve bilgilerin "Sadece çok ağır olaylarda" verilebilmesine hükmetti. S., cinayetlerde kullanılan Ceska 83 model silahı temin edip NSU'ya vermekten 3 yıl hapis almıştı.ÖTE yandan aşırı sağ konusunda uzmanlar, NSU'nun faaliyetlerinin ve cinayetlerinin aydınlatılmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti. NSU-Watch örgütünden Caro Keller, NSU'ya ilişkin birçok ipucunun takip edilmediğini vurgulayarak, "Resmi makamlar ve siyasi partiler de izlerin sürülmesine hazır değil. Bunun yapılması için toplumsal baskı oluşmalı" diye konuştu.