Enflasyon %10.5 emekli zammı %3.5

Almanya'dagelecek yıl emekli maaşlarına verilecek zam oranı batı eyaletlerinde yüzde 3.5, doğu eyaletlerinde ise yüzde 4.2 olarak öngörüldü. 21 milyon emekliye yapılacak zam için Emeklilik Sigortası, raporunda söz konusu rakamı tavsiye etti. Rakamların yüzde 10.5 olan enflasyonun çok altında olması emeklilerin tepkisine yol açtı.geçtiğimiz aylarda emeklilik maaşlarında batıda yüzde 5.35, doğuda ise yüzde 6.12 zam yapılmıştı. Hesaba göre 1089 euro ortalama emeklilik maaşında zam doğuda 46 euro batıda ise 38 euroyu bulacak. Enerji krizinin getirdiği hayat pahalılığının 2023'te daha da derinleşeceğini ifade eden emekliler, "Öngörülürken oran çok düşük kaldı" dedi.