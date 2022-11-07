Evinde öldürüldü cesedi parçalandı

ALMANYA'NIN Moers kentinde yaşayan ve terzilik yapan 56 yaşındaki Kazım Tatar'dan 12 Eylül'den bu yana haber alamayan polis, evinde yaptığı inceleme sonrası cinayete kurban gittiği üzerinde duruyor. Duisburg Cinayet Masası, evli ve iki çocuk babası Tatar'ın evinde yapılan araştırmada, kanlı bir katliama dair ipuçlarına ulaşıldığını açıkladı.POLİS şefi Arno Eich, muhtemelen cesedin parçalara ayrılmış olabileceğinden şüphelendiklerini kaydetti. Evde 7 Ekim günü yangın çıktığını da aktaran polis, katilin ipuçlarını yok etmek istemiş olabileceğinden hareket ediyor. Aile çevresi de şüpheliler arasında yer alırken, polis bilgi sahibi olanlardan yardım talep etti. Olayın aydınlatılması için 3 bin euro ödül belirlendi.