Herkes bilsin artık zenginim

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kürşat Yıldırım, lotodan tam 9 milyon 927 bin 511 euro 60 sent kazandı. Kırşehir'in Mucur ilçesi Geycek Köyü'nden 12 yaşındayken Almanya'ya gelen, tamircide çıraklığı yaptıktan sonra demir çelik fabrikası Thyssen'de vinç operatörü olan Chico lakaplı Yıldırım'ın hayatı, 24 Eylül günü 139 euro 15 sente oynadığım kupon ile değişti.SON 15 yıldır lotoya binlerce euro yatırdığını ifade eden Yıldırım, "Haftada iki gün kupon dolduruyordum. Bazen küçük ikramiyeler kazandım. Son kuponu cebimde unutmuştum. İkramiye kazandığımı iki hafta sonra lotocuda öğrendim" diye konuştu. Mutluluğunu ilk olarak annesi ile paylaştığını söyleyen Yıldırım, "Önce işyerimi arayıp artık işe gitmeyeceğimi söyledim. Ferrari ve Porsche siparişi verdim. Kafe satın aldım " dedi.