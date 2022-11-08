Berlin 1891’e dönüş yaptı

Berlin'de bu kış ısınma maliyetlerini karşılamakta güçlük çekenler için halka açık 'ısınma alanları' oluşturulması projesi başlatıldı. Berlin Başbakanı Franziska Giffey ve Sosyal İşlerden Sorumlu Senatör Katja Kipping himayesindeki projeye, kiliseler, kütüphaneler ve sosyal kurumlar dahil oldu. Bu mekanlarda kışın insanların ısınması için ücretsiz kahve, çay ve çorba dağıtılacak. Berlin'de ilk ısınma odası 1891'de inşa edilmişti. Isınma odaları, imparatorluk döneminden beri Berlin'deki yoksulların refahının bir parçası olmuştu.