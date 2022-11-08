Haberler Avrupa Haberleri Berlin 1891’e dönüş yaptı
Giriş Tarihi: 8.11.2022

Berlin 1891’e dönüş yaptı

Fatih YILMAZ
Berlin 1891’e dönüş yaptı

Enerji krizi ile boğuşan Almanya, 1891’de oluşturulan ısınma odalarının modern versiyonunu hayata geçiriyor. Kiliseler, kütüphaneler, müzeler, ısınma odası oluyor

Berlin'de bu kış ısınma maliyetlerini karşılamakta güçlük çekenler için halka açık 'ısınma alanları' oluşturulması projesi başlatıldı. Berlin Başbakanı Franziska Giffey ve Sosyal İşlerden Sorumlu Senatör Katja Kipping himayesindeki projeye, kiliseler, kütüphaneler ve sosyal kurumlar dahil oldu. Bu mekanlarda kışın insanların ısınması için ücretsiz kahve, çay ve çorba dağıtılacak. Berlin'de ilk ısınma odası 1891'de inşa edilmişti. Isınma odaları, imparatorluk döneminden beri Berlin'deki yoksulların refahının bir parçası olmuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Berlin 1891’e dönüş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA