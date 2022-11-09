Gülcan’ın mutluluğu

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bebeğinin bir yaşına girmek üzere olduğunu yazan Gülcan Kamps (39), "Bu fotoğrafı çektikten sonra çok güzel bir şey oldu" dedi. Kamps, "Bebeğimden bir saatliğine ayrılmak üzere hazırlanıyorken, bir baktım ki karşımda hiçbir destek almadan ayakta durmuş bana bakıyor. O kadar mutluyum ki" diye yazdı.Kamps, "Özel anlar çabuk geçiyor. Minikler çabuk büyüyüp her gün yeni şeyler öğreniyor. Bebeğim küçük bir insana dönüştüğü için çok mutluyum ve itiraf etmeliyim ki, zamanın bu kadar çabuk geçmesi nedeniyle bazen benim de kalbim ağrıyor" dedi. FRANKFURT