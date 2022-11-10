İklim aktivistlerine terörist muamelesi

İstanbul Gezi Parkı'ndaki eylemlere alkış tutan, günlerce manşetlerinden indirmeyen, terör örgütlerinin vandallığını görmezden gelen Alman basını, yol kesen, müzelerde eylemler yapan iklim aktivistlerini terörist ilan etmeye başladı. Bild gazetesi, iklim aktivistlerini 1968 öğrenci hareketi sırasında ortaya çıkan ve 34 cinayetten sorumlu tutulan RAF terör örgütüne benzetti.Tartışmaya katılan Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Roman Poseck (CDU), eylemler için daha sert cezalar istemekle kalmadı, eylemcileri terörist olarak cezalandırmanın belirli koşullar altında mümkün olacağını dile getirdi. CDU/CSU, iklim aktivistlerini daha ağır cezaya çarptıracak yasa önergesi hazırladığını duyurdu. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP), ceza yasasında düzenleme yapılacağını kaydetti.Eski Milletvekili Joachim Steinhöfel, Bild için kaleme aldığı makalesinde, "Aslında kendilerini kaldırıma yapıştıranlar veya sanat eserlerini kirletenler, bir çetedir. Letzte Generation (Son Nesil) milyonlarca bağışla profesyonel olarak organize edilmiş profesyonel suç işleyen çetedir" dedi. CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt de eylemcilerin teröristlere yaklaştığını iddia etti.Gezi olaylarında kalkışmaya destek veren ve savaştan bahseden Almanya'nın Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, iklim aktivistlerinin hedeften şaştığını söyledi. Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, "Kimin ne istediği önemli değil, bir demokrasiye şantaj yapılamaz" dedi. Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey ise 700 iklim aktivisti hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.Gezi protestoları, Almanya'da çok sayıda siyasetçi ve hemen tüm medya kuruluşları tarafından açıktan ve sempati duyularak desteklendi. Almanya sokaklarında Türkiye aleyhinde gösteriler yapıldı. Cem Özdemir gibi Almanya'dan çıkıp gelerek kalkışmaya destek veren Claudia Roth, savaştan bahsetti. Türkiye'de devlet malına zarar veren, polisle çatışan eylemcileri yansıtan Alman medyası o günlerde doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alıp karalama kampanyası yapmıştı.