Ferrari’yi aldı cezayı yedi

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Yıldırım, lotodan büyük ikramiye kazandıktan sonra ilk olarak 450 bin euro değerinde 721 beygir gücünde Ferrari marka spor otomobil siparişi verdi. Yıldırım, otomobiline kavuştuktan kısa süre sonra trafik cezasına çarptırıldı. Aracını satın aldığı kafenin önüne çeken Yıldırım, park yasağı olduğu gerekçesi ile zabıtalardan uyarı ve 50 euroluk park cezası aldı. Chico lakaplı Kırşehirli milyoner, "Zabıtaya, 'Bana bir dakika ver. Bugün doğum günüm' dedim. Kafeye yönelince cezayı kesmişler. Onlar anlayış göstermedi, ben ise üzülmedim. Çünkü artık 50 euroluk park cezaları beni etkilemez" dedi.Lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım, 450 bin euroluk Ferrari marka spor otomobilini aldıktan kısa süre sonra park cezasına çarptırıldı