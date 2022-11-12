Kadın polisin taciz isyanı

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Bad Homburg'da şehir polisi olarak görev yapan Türk kökenli kadın S.B., meslektaşlarından gördüğü kötü muameleyi anlattı. İşyerinde kendisine mobbing uygulandığını, cinsel tacizde bulunulduğunu ve çalışma arkadaşlarınca gerek kendisi gerekse çevredekiler hakkında ırkçı söylemlerde bulunulduğunu iddia etti. S.B., suç duyurusunda bulundu.ANADOLU Ajansı'na açıklama yapan 32 yaşındaki S.B., 15 Mart 2021'de şehir polisi olarak işe başladığını ve bu süreçte insanlara yardımcı olabileceği bir meslek bulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. S.B., "Grupta tek yabancı kökenli bendim. Hepsi uzun yıllardır çalışıyordu. Aktif çalışmam ve işimi yapmak istemem eski çalışanlar arasında göze battı. İlerleyen süreçte mobbing başladı" dedi.S.B., "Bölümümden başka bir Türk kökenli erkek polisin mobbing nedeniyle işten ayrıldığını öğrendim. Gün geçtikçe mobbingler artmaya başladı. Her geçen gün işim zorlaştı. Sağlığım olumsuz etkilendi. Ardından tacizler başladı. Sonra yabancı düşmanı söylemler geldi. Başımdan geçenleri büro şefine ve işçi temsilcisine anlattım, ancak hiçbir sonuç alamadım. Durumu aileme ise anlatamadım" diye konuştu. (AA)"Bir bayramda, bayram namazında cami önünde çok insan ve araç ile siyah giyimli insanlar olduğu yönünde ihbar geldi. Beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler. İnsanlar namaz kılarken yanıma gelen diğer memur arkadaşım cemaate 'Arabalarınızı çekin' diye bağırmaya başladı. Cemaat itiraz etti. Şefimi arayıp, 'Bugün bayram hoşgörü göstermemiz lazım. Zaten yol inşaattan dolayı kapalı' dedim, kabul etmedi. Tartışma yaşandı. O gün kahroldum" dedi.