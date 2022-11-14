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Giriş Tarihi: 14.11.2022

63 yıllık Mercedes’e gözü gibi bakıyor

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
63 yıllık Mercedes’e gözü gibi bakıyor

Almanya’da yaşayan iş insanı Musa İbiş, 11 araçlık antika araba koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. Koleksiyonda 1959 model Mercedes ile 1974 model Volkswagen de bulunuyor

Eski eşyalara küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu ve koleksiyon yaptığını belirten Musa İbiş, daha sonra antika arabalara yöneldiğini söyledi. İbiş, "Merakım önce eski radyoları biriktirmekle başladı. Arabalar için uygun bir park alanı yapınca antika araç biriktirmeye başladım" diye konuştu.

EN DEĞERLİSİ MERCEDES
KOLEKSİYONUNDA 11 antika aracın bulunduğunu söyleyen İbiş, "Belki yılda her aracı 2 gün kullanırım, fazla zamanım olmuyor. Ama bakımlarını ihmal etmiyorum. İleride kızlarıma miras bırakacağım" dedi. İbiş, 1959 model Mercedes ve 1974 model Volkswagen aracının en değerlileri olduğunu belirtti.
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63 yıllık Mercedes’e gözü gibi bakıyor
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