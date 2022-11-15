Bir bir salıveriyorlar

CAMİLERİ basıp Müslümanlara dönük büyük bir terör eylemi hazırlığı içindeyken ortaya çıkartılan Somogyni adlı terör örgütü davasında sanık sayısı 12'den 4'e düştü. Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, 99. duruşmasında eski polis Thorsten W. ile Marcel W.'nin serbest kalmasına hükmetti. İki sanık dün cezaevinden çıktı. Mahkeme, sanıkların 14 Şubat 2020'de tutuklandıktan sonra hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alıp bu kararı verdi.ÜÇ ay önce de iki sanığı serbest bırakan mahkeme, davayı bitirme aşamasına geldi. Örgüt lideri Werner Somogoyni (53) ile sağ kolu Tony Ebel yargılanırken sanıklardan biri olan muhbir Paul-Ludwig U.'nun davanın gelecek duruşmasında açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Muhbirin, 2020'de Minden'de planlanan terör saldırılarının ayrıntıları ile Baden Württemberg Kriminal Daire yetkilileri ile ilişkilerini anlatması bekleniyor. Cengiz PARLAYAN